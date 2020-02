Catello Maresca nuovo sostituto alla Procura Generale di Napoli (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Catello Maresca, il magistrato napoletano che negli ultimi dieci anni è stato in forza alla Direzione distrettuale antimafia di Napoli lascia il pool di pm che fanno capo al Procuratore Giovanni Melillo e approda alla Procura Generale di Napoli, come sostituto. Il nome del magistrato, che da 10 anni era ai vertici della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, è legato alla cattura del superboss dei Casalesi Michele Zagaria ed conosciuto per le sue battaglie contro la criminalità organizzata sul territorio. Il via libera al nuovo incarico è arrivato nella giornata di mercoledì 5 febbraio, dal plenum del Consiglio superiore della magistratura. L'articolo Catello Maresca nuovo sostituto alla Procura Generale di Napoli proviene da Anteprima24.it. anteprima24

