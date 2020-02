Avellino, rinviata a mercoledì prossimo la verifica della CoVisoc (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Il presidente Luigi Izzo insieme al commercialista Gianni De Vita hanno ottenuto la proroga fino a mercoledì prossimo dalla Commissione della FIGC per l’acquisto dell’Us Avellino 1912. Nei giorni scorsi la CoVisoc aveva chiesto ai soci i documenti di solvibilità economica ad alcuni membri della società biancoverde. Il rinvio di oggi scongiura, dunque, il rischio di mancata omologazione della cessione del club. Una bocca d’ossigeno in attesa di sbloccare la situazione societaria tra Izzo ed i soci Ciriaco Cusano, Andrea Riccio e Nicola Circelli. Nella tarda serata di ieri l’imprenditore di Montesarchio aveva annunciato un controllo urgente per la documentazione della gestione del club. Passaggio fondamentale per fissare l’appuntamento dal notaio per il passaggio di quote. L'articolo Avellino, rinviata a mercoledì ... anteprima24

