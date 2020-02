Antonella Clerici torna a La prova del Cuoco: «È una bestemmia che…» (Di venerdì 7 febbraio 2020) Antonella Clerici tornerà a condurre La prova del Cuoco? Le voci si rincorrono ormai da giorni ma adesso anche la presentatrice ha voluto dire la sua. L’occasione è stata quella della conferenza stampa per Sanremo 2020. Antonella sarà una delle protagoniste di questa quarta serata, e il calore da parte della stampa si è fatto subito sentire. È stato proprio il Direttore della RAI a voler sottolineare il piacere di avere tra le fila di questa serata sanremese Antonella Clerici, appuntando con toni duri che è «una bestemmia tenere in palo» una fuoriclasse come lei. Dalla sua, la Clerici ha risposto senza problemi alle domande dei giornalisti, ammettendo che potrebbe perfino valutare un suo ritorno a La prova del Cuoco. L'articolo Antonella Clerici torna a La prova del Cuoco: «È una bestemmia che…» proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

IlContiAndrea : #Coletta 'Trovo una bestemmia che Antonella Clerici non sia presente su Rai Uno, è una donna autorevole, coraggiosa… - MarioManca : Antonella Clerici commossa per le bellissime parole che le ha riservato Stefano Coletta: una professionista che è r… - GAlf02 : RT @IlContiAndrea: #Coletta 'Trovo una bestemmia che Antonella Clerici non sia presente su Rai Uno, è una donna autorevole, coraggiosa, aut… -