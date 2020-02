Airola, bambini picchiati e rinchiusi al buio dalle maestre: scoperto l’asilo degli orrori (Di venerdì 7 febbraio 2020) Due maestre d'asilo, al lavoro in una struttura scolastica di Airola (Benevento) sono state raggiunte da divieto di dimora al termine delle indagini, scattate dopo la denuncia di una mamma nel 2018. Sono accusate di avere ripetutamente picchiato i bambini di averli chiusi in una stanza al buio per punizione. napoli.fanpage

mismosolymar : RT @SkyTG24: Airola, maestre picchiavano bimbi e li chiudevano in una stanza buia - SkyTG24 : Airola, maestre picchiavano bimbi e li chiudevano in una stanza buia - Notiziedi_it : Airola: bambini picchiati e rinchiusi per punizione in una stanza buia, quattro maestre sotto accusa… -