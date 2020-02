Valve ha affrontato 44 casi di 'review bombing' su Steam nel 2019 (Di giovedì 6 febbraio 2020) Come l'anno scorso, Valve ha offerto uno sguardo a tutte le modifiche apportate a Steam nel 2019 con una breve occhiata al 2020. Ci sono molte funzionalità aggiuntive che potreste ricordare o non ricordare, tra cui le modifiche alle Recensioni degli utenti. Valve afferma di aver utilizzato il nuovo sistema per escludere bombardamenti anomali di recensioni negative un bel po' di volte dall'attuazione della nuova politica lo scorso anno.La retrospettiva di Valve è un promemoria di tutte le nuove funzionalità che sono state introdotte nel 2019: da Steam Labs, alla Libreria revisionata, al Remote Play e tutto il resto. Valve ricorda brevemente ai lettori il loro impegno nell'affrontare i casi di "bombardamenti di recensioni fuori tema", ovvero quando gli utenti tentano di influenzare lo user score complessivo di un gioco con recensioni negative simultanee che non criticano in modo ... eurogamer

