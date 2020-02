Un biologo ti spiega Crispr in 5 passaggi (Di giovedì 6 febbraio 2020) L’editing genetico è un tema molto complesso, ma anche chi ne sa poco avrà sentito parlarealmeno una volta – in particolare negli ultimi anni – di Crispr o del sistema Crispr/Cas9: la proteina Cas9 si può programmare per attuare specifiche modifiche al genoma di una cellula, anche umana, come se fosse una sorta di forbice molecolare. Gli scenari su questo fronte sono in evoluzione (ne abbiamo scritto qui, ad esempio), ma forse è meglio ripartire dai fondamentali di questa tecnica rivoluzionaria. In questo video, Neville Sanjana, biologo del New York Genome Center, si confronta con un bambino, una ragazza adolescente, uno studente del college, una laureata in biologia e un ricercatore post doc della Harvard Medical School per spiegare cosa è Crispr affrontando cinque livelli di complessità. Se anche voi siete al livello dell’adolescente, o del bambino, non vi preoccupate: ... wired

biologo spiega Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : biologo spiega