Tottenham, tutto su Under: l’esterno della Roma a una condizione (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il Tottenham pensa a Under in vista della prossima stagione: il turco della Roma può arrivare a una condizione L’avventura italiana di Cengiz Under potrebbe concludersi al termine della stagione. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, sull’esterno della Roma sarebbe piombato fortemente il Tottenham. Il club inglese è pronto ad affondare il colpo solamente a una condizione: in caso di qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

