Sky | per Manolas allenamento pomeridiano appena rientrato a Napoli

Kostas Manolas è rientrato a Napoli. Dopo essere volato in Grecia per la nascita della figlia, saltando l'allenamento di ieri, il difensore greco oggi ha fatto ritorno a Castel Volturno. Lo riferisce Sky. Manolas si è allenato solo nel pomeriggio. Per lui lavoro personalizzato. Il greco non vuole perdere tempo. E' deciso a guadagnarsi la maglia da titolare contro il Lecce, domenica. Per questo motivo non ha voluto saltare un'altra seduta di allenamento

