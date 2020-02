Sanremo 2020 | Morgan la spara grossa e minaccia di non esibirsi questa sera

‘Sanremo 2020’ - Morgan minaccia di non esibirsi stasera sul palco dell’Ariston : le sue motivazioni e la replica di Amadeus : Si scrive Sanremo, si legge polemiche! Ormai non è più una novità che il Festival della Canzone italiana sia accompagnato da critiche, contestazioni e chi più ne ha più ne metta. Quasi ci stupiremmo del contrario, dato che – come successo anche quest’anno – le polemiche partono solitamente già settimane prima che la kermesse canora prenda il via. A volte, però, le diatribe intorno al Festival sono alimentate anche dagli stessi ...

Sanremo 2020 - Diletta Leotta risponde alle critiche sul suo monologo : Sanremo 2020, la risposta di Diletta Leotta alle critiche sul suo monologo Anche se gli ascolti della seconda serata di Sanremo sono stati un successo, è difficile dimenticare l’exploit della prima serata con i due monologhi, quello di Rula Jebreal e quello di Diletta Leotta, che hanno catalizzato l’attenzione degli spettatori. Dopo il debutto da co-conduttrice, Diletta Leotta ha dovuto rispondere a chi ha criticato il suo ...

Sanremo 2020 - la classifica dei 24 big vede Gabbani in testa. Critiche e polemiche per gli altri piazzamenti : A Sanremo 2020 è tempo di classifiche. Al termine delle esibizioni di tutti e 24 gli artisti, ecco quella generale dei Big in gara al festival, secondo la votazione della giuria demoscopica. Al primo posto Francesco Gabbani, poi a seguire: Le Vibrazioni, Piero Pelù, Pinguini Tattici Nucleari, Elodie

Attico Monina a Sanremo 2020 su OM con Francesco Gabbani - Gabriella Martinelli e Lula - Marco Masini e Le Vibrazioni : Nella striscia diurna dell'Attico Monina a Sanremo 2020 OM ha incontrato Francesco Gabbani, Marco Masini, Gabriella Martinelli e Lula e Le Vibrazioni. Nello spazio di Optimagazine, in diretta tutti i giorni del Festival su OMTV e sui canali ufficiali YouTube e Facebook, i cantanti in gara dialogano con Michele Monina sulla loro partecipazione alla kermesse. Francesco Gabbani all'Attico Monina Nell'Attico Monina a Sanremo 2020 Francesco ...

Sanremo2020 - il mea culpa di Amadeus : «Siamo andati un po’ lunghi e mi dispiace» : Procede senza particolari intoppi la settantesima edizione del Festival di Sanremo. A seguito delle polemiche sulla durata della seconda puntata della kermesse, Amadeus in conferenza stampa dal Roof del Ariston ha ribadito: “Siamo andati un po’ lunghi e mi dispiace. Ma è un po’ come quando da mia nonna andavo a pranzo con gli amici e faceva tantissimo per farmi fare bella figura. E’ un po’ quello che volevo, far ...

La scaletta della terza serata di Sanremo 2020 : (foto: Getty Images) Continua la corsa del festival di Sanremo 2020, giunto alla sua terza serata e quindi a metà del suo percorso, che si concluderà con la finale di sabato. Oggi, giovedì 6 febbraio, tocca ai duetti: i big in gara, infatti, si esibiranno con altri artisti della scena musicale italiana e internazionale nelle cover che renderanno omaggio alla gloriosa storia della kermesse, giunta quest’anno alla 70esima edizione. A inframezzare ...

Sanremo 2020 - Roberto Benigni ospite : Roberto Benigni sarà uno degli ospiti della 70° edizione del Festival della canzone italiana. Sarà presente durante la terza serata. La sua ospitata era stata vociferata alla fine del 2019 e confermata a metà dicembre durante una puntata di Che tempo che fa.Si tratta della quinta volta per l'attore sul palco dell'Ariston nel ruolo di ospite. Precedentemente è stato sul palco dell'Ariston da conduttore nel 1980, nel 1983, nel 2002, nel 2009 e ...

Matrimonio top secret prima di Sanremo 2020 : il cantante big si è sposato : “Lo abbiamo fatto per i nostri figli: è una garanzia in più per loro ed è stato anche un modo per unire ancora di più la famiglia. Ci siamo sposati in municipio ed è stato bello festeggiare con amici e parenti”. Matrimonio in gran segreto prima di Sanremo 2020: con queste parole, rilasciate durante un’intervista al settimanale DiPiù, commenta i fiori d’arancio. Il cantante è così riservato, tiene così tanto alla sua vita privata, da annunciare ...

Sanremo 2020 : la classifica provvisoria. Chi ride e chi piange dopo la seconda serata : La settantesima edizione del Festival di Sanremo vola. Per Amadeus è un vero successo in termini di ascolti, la sua ‘creatura’ ha superato le aspettative registrando numeri da record. La seconda serata di Sanremo 2020 è stata seguita ieri sera da una media di 9.693.000 spettatori, con il 53,3% di share con la media che supera anche il festival del 2005 condotto da Paolo Bonolis quando la media ponderata della seconda serata fu del ...

Sanremo 2020 - quanto guadagnano Amadeus - Fiorello - Tiziano Ferro - ospiti e presentatrici. Tutti i cachet : C’è chi ha deciso di donare l’intero compenso in beneficenza, come Tiziano Ferro, ospite fisso del Festival, oppure chi si è dovuto “accontentare” di 140mila euro come la coppia d’oro formata dal calciatore Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, attesissimi ospiti d’onore questa sera per la terza serata del Festival. Ma vediamo nel dettaglio quali sono le cifre che la Rai sborserà per questo Festival della ...

Sanremo 2020 ascolti seconda serata - il festival sale ancora al 53 - 3% - picchi al 62 - 3 % con “I Ricchi e Poveri” : Sanremo 2020 ascolti seconda serata, Amadeus-Fiorello superano Baglioni ma non Conti. Record del 62,3% con la reunion de "I Ricchi e Poveri" Lo share della 70esima edizione continua ad alzarsi. Gli ascolti di Sanremo 2020 della seconda serata hanno raggiunto il 53,3% per un totale di 9.693.000. Nello specifico, la prima parte è stata seguita da 12.841.000 (52,5%) mentre la seconda ha ottenuto 5.451.000 spettatori (56.14%). Gli ascolti della ...

Sanremo 2020 : Junior Cally risponde alle accuse di Gessica Notaro - non si pente di niente : Ieri sera Junior Cally è stato tra gli ultimi big in gara a esibirsi al festival di Sanremo 2020, oggi ha commentato che è contento, molto contento, dei voti che ha letto sui giornali. Una soddisfazione non condivisa da tutti, conosciamo bene le polemiche che riguardano Junior Cally, non relative al brano sanremese ma a un vecchio testo, la canzone che gli è costata accuse di sessimo e violenza verbale, sulle donne. In tanti hanno chiesto che ...

Junior Cally a Sanremo 2020 : «Io strumentalizzato - non ho messaggi per Salvini» | VIDEO : La sua canzone era una delle più attese di questo Sanremo 2020 per via delle polemiche che lo hanno accompagnato nelle settimane precedenti il Festival. All’indomani della sua prima apparizione sul palco del Teatro Ariston, Junior Cally ha parlato ai giornalisti ripercorrendo le accuse di sessismo per i suoi brani precedenti e rispondendo a tutte le parole che, in maniera indiretta, gli sono state rivolte sui social e da vari esponenti ...

Morgan scatenato contro Sanremo 2020 : «Nessuna prova concessa - sul palco allo sbaraglio» : La mattina della giornata dedicata ai duetti al Festival di Sanremo 2020 è stata inviata a diversi giornalisti una lettera alla Rai di Marco Castoldi, in arte Morgan. Seppur firmata dal suo avvocato, è chiaro che l’autore sia l’ex leader dei Bluvertigo, in piena polemica con la kermesse: non gli sarebbe stato concesso infatti di fare alcuna prova. Morgan scatenato contro Sanremo 2020: «Nessuna prova concessa, sul palco allo ...