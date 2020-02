Sabrina Salerno “tagliata” a Sanremo 2020 dopo il crampo ma sabato sera torna (Di giovedì 6 febbraio 2020) Sabrina Salerno era una delle ospiti più attese di questa edizione del Festival, soprattutto dagli uomini per i quali è, a giusta ragione, una delle donne più iconiche degli anni ’80. E ieri sera di certo la cantante non ha deluso con la sua partecipazione a Sanremo 2020. Purtroppo però il piccolo intoppo della discesa della scala ha tolto un po’ di tempo allo spettacolo e alla fine, per motivi tecnici, la Salerno non si è potuta esibire. Da scaletta infatti era prevista anche nel corso della serata del 5 febbraio 2020, una esibizione della Salerno con Boys ma non c’è stato tempo. Considerate del resto che la seconda puntata del Festival è terminata intorno alle 2 meno un quarto, è stata una vera e propria maratona interminabile e a farne in qualche modo le spese anche la Salerno. La cantante comunque, che ha poi partecipato, anche se per un breve intervallo di ... ultimenotizieflash

MarioManca : Vorrei ricordarvi un secondo com'era vestita Sabrina Salerno a Sanremo nel 1991 insieme a Jo Squillo: avanguardista… - MarioManca : Il tacco s'incastra, le viene il crampo al piede e, per un attimo, scosta un po' troppo lo spacco: si chiama Sabrin… - FranAltomare : Sabrina Salerno è l’Elettra Lamborghini del 1990. #Sanremo2020 -