Premio “Totalife Onlus”: Isaia Sales incontro gli studenti del “Mancini” di Avellino (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Prosegue il ciclo di incontri organizzato da “Totalife Onlus” nell’ambito della quinta edizione del Premio “Totalife Onlus”.“Sviluppo economico, povertà e giustizia sociale: contraddizioni del mondo contemporaneo e nuove prospettive” èil tema scelto per l’iniziativa nata dalla sinergia tra l’associazione di volontariato TotaLife Onlus, impegnata da anni in Africa,l’Università Luiss “Guido Carli” e la sezione di Avellino di S.F.I., Società Filosofica Italiana. Il prossimo appuntamento è per lunedì 10 febbraio al Liceo Scientifico “P.S. Mancini” con Isaia Sales che relazionerà sul tema “Le mafie e la corruzione nella storia d’Italia”. L’iniziativa si concluderà il prossimo 8 maggio 2020 con una lectio magistralis della professoressa Francesca Corrao sui modelli occidentali e l’impatto con la cultura islamica in programma al Conservatorio ... anteprima24

Premio “Totalife Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Premio “Totalife