Pane e Nutella, arriva la nuova versione firmata McDonald's (Di giovedì 6 febbraio 2020) Quella di Pane e Nutella è davvero la ricetta più semplice del mondo. Si prende una pagnotta, la si taglia a metà, si immerge il coltello nella crema di cacao e nocciole e si spalma il tutto a dovere. Stop, fatto. Una preparazione da pochi secondi di lavoro, capace di rimanere sempre e comunque la merenda preferita di un’ampissima percentuale degli italiani. Ne è pienamente consapevole anche McDonald’s, che proprio in queste ore ha presentato in anteprima a Milano, Roma, Napoli e Bari la sua nuova proposta pensata per i momenti della colazione e della merenda: il McCrunchy Bread con Nutella, o più semplicemente la sua personale versione del panino ripieno di crema al cioccolato. Un prodotto che va a rafforzare il legame tra Ferrero e la celebre catena di fast-food, portando nei locali della M gialla un rituale solitamente vissuto tra le mura di ... gqitalia

