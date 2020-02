Paloschi al settimo cielo: «A Cagliari si vive il calcio» (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il nuovo acquisto del Cagliari Paloschi si presenta così ai tifosi rossoblù: «Società organizzata, qui si vive il calcio» Alberto Paloschi ha parlato ai microfoni di Sky Sport della sua nuova esperienza con la maglia del Cagliari: «Il primo giorno che sono arrivato ho notato subito di trovarmi in una società molto organizzata. Il Cagliari rappresenta la Sardegna e si sente come viene vissuto il calcio qui». «Ho voglia di fare bene. Ho vissuto momenti non facili a Ferrara, ma adesso voglio dimostrare quello che so fare quando sarò chiamato in causa», ha concluso l’attaccante rossoblù. Leggi su calcionews24.com calcionews24

Paloschi settimo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Paloschi settimo