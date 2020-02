Oliviero Toscani e la frase sul Ponte Morandi: “Mi scuso profondamente” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Dopo l’infelice frase relativa al crollo del Ponte Morandi pronunciata ai microfoni di Un giorno da pecora e la sua condanna da parte di tutto il mondo politico e non, Oliviero Toscani è tonato in radio per scusarsi di quanto detto e tentare di spiegare che le sue parole sono state oggetto di strumentalizzazione. Le scuse di Oliviero Toscani sul Ponte Morandi “A chi importa che caschi un Ponte?“. Era stata questa la frase choc che il fotografo aveva detto dopo la richiesta da parte dei conduttori della trasmissione di parlare dell’incontro avuto al Fabrica con Luciano Benetton e le sardine. Immediate le critiche nei suoi confronti, soprattutto perché per tutta la giornata seguente da parte sua non era giunta alcuna scusa ma solo un’accusa ai giornalisti di aver estrapolato e strumentalizzato le sue parole. Dopo le molteplici condanne provenienti da senatori ... notizie

