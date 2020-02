Netflix | Nuovo progetto con Sandra Bullock e Viola Davis

Un febbraio pieno di novità : ecco il nuovo programma di Netflix : Anche questo mese, Netflix ha deciso di deliziare il nostro palato con una pletora di nuove serie e stagioni che saranno presenti sulla piattaforma di sharing, vediamo quali sono le novità più interessanti: Elizabethtown – 1 febbraio 2020 -.Drew Baylor torna sua città natale dove ritrova l’amore e la fiducia in sè stesso. Guardia Del Corpo – 1 febbraio 2020 . Un film che ha segnato intere generazioni Quella Sporca Dozzina ...

Pieces of Her - Toni Collette torna su Netflix con un nuovo progetto dopo Unbelievable : dopo il grande riscontro ottenuto con Unbelievable, Toni Collette si prepara per tornare su Netflix con un nuovo progetto guidato da un team tutto al femminile.Collette sarà la protagonista di Pieces of her thriller in 8 episodi diretti da Minkie Spiro (già regista della miniserie HBO The Plot Against America e reduce da una nomination ai premi dei registi per un episodio di Fosse/Verdon), adattamento del romanzo del 2018 di Karin Slaughter, ...

One Piece sarà una serie live action per Netflix : dopo Death Note è di nuovo polemica : One Piece diventerà una serie tv live action. Il manga di Eiichiro Oda, pubblicato in Giappone dal 1997 (in Italia dal 2001, grazie a Star Comics), con oltre 450 milioni di copie in circolazione al 2019, è la serie a fumetti ad avere venduto di più al mondo, nonché quella di maggior successo. Non stupisce che Netflix sia riuscita, ancora una volta, ad accaparrarsi uno degli anime giapponesi più famosi e amati dal pubblico. La piattaforma ha ...

Il trailer del nuovo film Netflix con Anne Hathaway e Ben Affleck : Annunciato con un primo trailer il nuovo film Netflix dal titolo Il suo ultimo desiderio, che sarà interpretato da Anne Hathaway, affiancata da Ben Affleck e Willem Dafoe. Il film sarà disponibile in streaming sulla piattaforma dal prossimo 21 febbraio. Il film approderà sulla piattaforma dopo la prima mondiale che avverrà tra qualche giorno al […] L'articolo Il trailer del nuovo film Netflix con Anne Hathaway e Ben Affleck proviene da ...

"What Did Jack Do?" il nuovo corto di David Lynch su Netflix - : Niccolò Sandroni David Lynch è su Netflix con il suo cortometraggio What Did Jack Do?, una storia “nonsense” in cui il regista interroga una scimmia Su Netflix è stato rilasciato un nuovo cortometraggio di David Lynch, si tratta di un interrogatorio surreale tra Lynch e una scimmia. Il nuovo corto di David Lynch Si chiama "What Did Jack Do?" l’ultimo lavoro diretto e interpretato da David Lynch. Nei 17 minuti di questo cortometraggio ...

Martin Scorsese e Steven Spielberg producono “Bernstein” - il nuovo film Netflix di Bradley Cooper : Il colosso di streaming distribuirà il secondo film da regista di Bradley Cooper, dopo A Star Is Born. Prodotta da Spielberg, Scorsese e Todd Phillips, la pellicola racconterà la vita del celebre pianista e compositore Leonard Bernstein (autore di West Side Story) e il rapporto con la moglie Felicia.Continua a leggere

'Mewtwo Colpisce Ancora - L'evoluzione' è il nuovo film Pokémon in arrivo su Netflix : Attraverso un comunicato stampa, The Pokémon Company International e Netflix hanno annunciato l'uscita del nuovo film ispirato all'amatissimo universo Pokémon, che sarà disponibile in tutto il mondo su Netflix ad eccezione di Giappone e Corea. Il film Pokémon Mewtwo Colpisce Ancora - L'evoluzione introduce un nuovo stile di computer grafica per i film Pokémon ed è ispirato a una delle storie più amate di questo universo. L'anno scorso, in ...

Bradley Cooper : il suo nuovo film sarà su Netflix

Svelata I Am Not Okay with This - su Netflix Nuovo sguardo all’adolescenza dal creatore di The End of the F***ing World : Parlare di I Am Not Okay with This come della nuova The End of the F***ing World sarebbe forse sensazionalistico, ma la speranza di Netflix è che questo nuovo sguardo all'adolescenza possa essere almeno altrettanto accattivante. La scintilla narrativa, d'altronde, arriva proprio dal lavoro di Charles Forsman, autore delle graphic novel The End of the F***ing World, Slasher, Celebrated Summer, fra le altre. I Am Not Okay with This è la ...

Lo Studio Ghibli su Netflix : Gualtiero Cannarsi è di nuovo preso di mira : La notizia diffusa in questi giorni dell’arrivo dei film dello Studio Ghibli su Netflix ha riempito di gioia parecchi fan. Dal 1° febbraio, infatti, quasi tutti i titoli del catalogo del celebre Studio giapponese d’animazione verranno progressivamente caricati sulla piattaforma di streaming e saranno dunque disponibili in un unico luogo, evento più unico che raro data la ritrosia dello Studio stesso a cedere con facilità e a lungo i propri ...

What Did Jack Do? David Lynch su Netflix con un nuovo - inaspettato cortometraggio : Da oggi il cortometraggio What Did Jack Do?, a firma di David Lynch, è disponibile su Netflix: il regista è anche protagonista, nel ruolo di un detective. Da oggi è disponibile su Netflix il cortometraggio What Did Jack Do?, un'opera inattesa a firma di David Lynch nella multipla veste di regista, sceneggiatore, montatore, supervisore del sonoro, scenografo e autore delle musiche. Il film dura 17 minuti, è in bianco e nero e parla di un ...

Lost Girls | il trailer del nuovo thriller Netflix : Commenti positivi ed incuriositi da parte del pubblico, si stanno accavallando sul web dopo aver visto le prime immagini del thriller Lost Girls disponibile da marzo su Netflix. Lost Girl è un film basato sul best-seller scritto da Robert Kolker, intitolato Lost Girls: An Unsolved American Mystery. Questa nuova produzione Netflix verrà presentata il 28 […] L'articolo Lost Girls | il trailer del nuovo thriller Netflix proviene da ...

Luna Nera : il nuovo trailer ufficiale della serie tv Netflix : Il nuovo trailer di Luna Nera, la serie tv italiana prodotta da Netflix in arrivo sulla piattaforma streaming dal 31 gennaio 2020: la caccia alle streghe è ancora aperta. Luna Nera si svela con il nuovo trailer della serie tv Netflix in uscita sulla piattaforma streaming il 31 gennaio 2020, anticipando sequenze suggestive, tra eclissi Lunari, roghi, incantesimi e danze vertiginose. Luna Nera è basata sul romanzo Le città Perdute. Luna Nera di ...

Mank : il nuovo film di David Fincher prodotto da Netflix è a metà delle riprese : David Fincher sta tornando al cinema con un nuovo film per Netflix, dal titolo Mank, un lavoro incentrato sulla storia di storia di Herman J. Mankiewicz, sceneggiatore di Quarto Potere. David Fincher tornerà in questo 2020 con il suo nuovo film Mank, che al momento è a buon punto con le riprese, biografia targata Netflix che racconterà la storia di Herman J. Mankiewicz, sceneggiatore premiato con l'Oscar la sua sceneggiatura del capolavoro ...