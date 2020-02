MotoGP, Valentino Rossi: “Ho spinto per riavere Lorenzo in Yamaha” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il pesarese, protagonista oggi della presentazione del team a Sepang, parla del ritorno dello spagnolo come collaudatore della M1: “La MotoGP di oggi ha bisogno di un test team veloce”. fanpage

SkySportMotoGP : ?? Ripercorriamo la storia d'amore ?? tra il 'Dottore' e la squadra giapponese #SkyMotori #MotoGP - SkySportMotoGP : ?? @ValeYellow46 fissa l'obiettivo per il 2021 ? - SkySportMotoGP : ? #UltimOra #MotoGP Lin Jarvis: 'Valentino deciderà il suo futuro in 7/8 gare. Se #Rossi vuole, è pronta una moto… -