Michele Zarrillo e l’infarto: “Ho rischiato di morire” (Di giovedì 6 febbraio 2020) La vita di Michele Zarrillo è cambiata per sempre dal 5 giugno 2013, quando il cantante fu tragicamente colpito da un infarto mentre si trovava in casa sua: oggi il peggio sarebbe passato, ma la sua vita è diventata un’altra. Michele Zarrillo: l’infarto Nel 2013 il cantante romano Michele Zarrillo ha avuto un infarto che lo ha costretto per molto tempo a stare lontano dalle scene. Il cantante ha rivelato che per fortuna, al momento del malore, non si sarebbe trovato solo in casa e che per questo, una volta allertati i soccorsi, un’ambulanza lo avrebbe trasportato nel più vicino ospedale in soli 7 minuti, salvandogli la vita. Il dramma seguito a quel periodo Zarrillo è riuscito a superarlo grazie alla sua famiglia: la sua compagna Anna Rita ed i suoi figli, Valentina, Luca ed Alice. Nonostante la paura e i 5 stent cardiaci che gli sarebbero stati impiantati per ... notizie

