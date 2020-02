LIVE MotoGP, Test Sepang 2020 in DIRETTA: inizia la caccia a Marc Marquez! Valentino Rossi per risorgere (Di giovedì 6 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma dei Test Sepang (7 febbraio) – La presentazione dei Test Sepang Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Test di MotoGP a Sepang (Malesia). Sul circuito asiatico andrà in scena un’importante giornata di prove che darà il via alla tre-giorni, funzionale a team e ai piloti nel lavoro di sviluppo delle nuove moto. Si ripartirà, ponendosi la solita domanda: Marc Marquez sarà battibile? Lo spagnolo, reduce dall’ottavo successo iridato in carriera, ha chiuso la propria stagione in maniera regale a Valencia (Spagna): 12 vittorie, 82 in carriera, primo di sempre ad abbattere la barriera dei 400 punti in un’annata (420) e mai peggio di secondo nelle gare nelle quali ha visto il traguardo (18 su 19). Un successo che ha permesso alla Honda di completare il suo tris, visto il titolo del ... oasport

zazoomblog : DIRETTA MotoGP Test Sepang 2020 LIVE: orari programma come seguirli in tempo reale - #DIRETTA #MotoGP #Sepang… - infoitsport : Yamaha Petronas, la presentazione in diretta live streaming della moto per la MotoGP - LucianoQuaranta : RT @gponedotcom: LIVE Presentazione Team Monster Yamaha: la M1 di Rossi e Vinales: VIDEO - Valentino e Maverick tolgono i veli alla M1 2020… -