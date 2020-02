L’Italia è all’11esimo posto in Europa per presenza di immigrati (Di giovedì 6 febbraio 2020) L’Italia è all’11esimo posto in Europa per presenza di immigrati L’Italia è all’11esimo posto in Europa per presenza di immigrati: lo rivelano i dati Istat relativi alla fine del 2018. Secondo i numeri rivelati dall’Istituto nazionale di statistica, la popolazione straniera residente nel nostro Paese è pari a 5 milioni e 255 mila unità, l’8,7 per cento del totale. Il numero, in aumento rispetto all’anno precedente con un incremento di 111mila unità, non tiene ovviamente conto degli immigrati irregolari presenti in Italia. Con questi numeri, dunque, l’Italia si pone all’11esimo posto in Europa per presenza di immigrati. La Svizzera, per esempio, è al 25 per cento, mentre la Germania all’11,7. Sempre secondo l’Istat, inoltre, nel 2018 i nuovi permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini extracomunitari sono stati 242mila, ... tpi

