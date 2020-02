La difficile gravidanza di Tori e Athena (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tori Keller, dell’Alabama, aveva solamente diciannove anni, quando ha scoperto di essere in dolce attesa. Sia lei che il suo compagno, Tyler Hallman erano al settimo cielo e non vedevano l’ora di avere notizie del loro piccolo, con il primo controllo di routine. I due hanno preso appuntamento dal loro medico e durante l’ecografia è venuta fuori tutta la verità. La giovane, era in dolce attesa di quattro bambini e la sua gravidanza sarebbe stata molto difficile. A quindici settimane, è arrivata la prima triste notizia, poiché tre dei piccoli, stavano condividendo la stessa placenta e quindi per loro era impossibile sopravvivere ed infatti, uno dei piccoli era già senza vita. “Ho dovuto andare avanti. Sapevo che non avrei potuto rinunciare ai miei bambini. Non sapevo cosa provare, ma sono andata avanti comunque.” Ha raccontato Tori in un’intervista. A ... bigodino

