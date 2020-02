Jo Squillo sbotta su Amadeus: «Guardo il Festival perché…» (Di giovedì 6 febbraio 2020) Jo Squillo, dopo la rabbia riversata verso Amadeus per non averla invitata a Sanremo, si è ammorbidita nei confronti di Sabrina Salerno. Intervistata da Il Messaggero, Jo Squillo si è espressa positivamente sulla collega, a cui ha fatto un grande in bocca al lupo. Anzi, è addirittura lei il motivo per cui ha deciso di guardare il Festival: Guardo il Festival per Sabrina. È una grande, è molto conosciuta all’estero, la sua musica è amata. Ha resistito a tutto. Jo Squillo e Siamo Donne: i grandi assenti di questa edizione di Sanremo 2020 La polemica con Amadeus era nata perché Jo Squillo, autrice di Siamo Donne, non era stata invitata in una edizione in cui di donne e femminilità si sta parlando molto: Mi meraviglio che Amadeus abbia iniziato il Festival senza ricordare quel brano o usarlo per raccontare la lotta per le donne. L’ho scritta 30 anni fa e da allora è considerata un ... velvetgossip

Squillo sbotta Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Squillo sbotta