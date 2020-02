Inter-Milan, Biraghi: «Partita speciale» – VIDEO (Di giovedì 6 febbraio 2020) Cristiano Biraghi si prepara a lottare per permettere all’Inter di trionfare nel Derby contro il Milan: le parole del difensore Intervenuto a margine dell’evento Junior Tim Cup, Cristiano Biraghi ha presentato la delicatissima stracittadina fra Inter e Milan. Ecco le sue parole. «Il derby è una Partita molto importante per tifosi, ambiente, società. Una gara speciale, la preparazione resta quella ma mentalmente si cerca di fare di più. Esperienza all’Inter? E’ una grande emozione ogni volta che indosso questa maglia. Era un obiettivo che mi ero prefissato, e quando lo raggiungi c’è sempre gioia. Idoli? Quando ero piccolo mi piaceva Maicon, poi crescendo vedi che ci sono tanti terzini bravi, ma Maicon è stato il mio modello». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

