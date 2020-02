Il Giornale: Spalletti e l’Inter hanno provato a fare il colpaccio, ma non ci sono riusciti (Di giovedì 6 febbraio 2020) Su Il Giornale Franco Ordine scrive della querelle Inter-Spalletti venuta fuori ieri. Spalletti, scrive, ha provato a scaricare su Marotta la colpa del suo mancato arrivo al Milan. L’Inter gli ha risposto chiarendo di avergli offerto 1 milione esentasse per liberarlo dal contratto e lasciarlo andare. Dalla questione emerge come sono andate le cose: entrambe le parti volevano fare un affare. “l’Inter voleva fare un affare: liquidando con 1 milione Spalletti, avrebbe guadagnato una plusvalenza sul bilancio 2019-2020 pari a 20 milioni di euro, la cifra complessiva del contratto posta nel documento contabile precedente in forza delle disposizioni Uefa in materia di FFP. Spalletti voleva fare un altro affare: avrebbe incassato dal Milan la stessa cifra guadagnata ad Appiano (5,5 milioni esentasse a stagione) e in più pretendeva il pagamento di uno stipendio annuale dall’Inter ... ilnapolista

