Festival di Sanremo 2020, mea culpa di Amadeus sullo show fino a notte fonda: “Devo accelerare sui tempi”. Stasera con lui Alketa Vejsiu e Georgina Rodriguez (Di giovedì 6 febbraio 2020) Visi felici e rilassati in sala stampa per commentare i risultati Auditel eccezionali della seconda serata del Festival di Sanremo 2020. Il direttore artistico e conduttore però tira il freno a mano: “Tendo a stare con i piedi per terra, – dice Amadeus – anche questa mattina ho provato una gioia immensa, ma ci sono altre tre serate, mi lascerò andare più avanti. Però c’è una grande soddisfazione. Sono felice dell’alchimia con Fiorello, gli ho consegnato le chiavi del Teatro Ariston con completa libertà. Io credo che Fiorello illumini fortemente il Festival di Sanremo ed è una grande gioia perché è un fratello che mi fa stare tranquillo dietro le quinte e sul palco. Cercherò di asciugare sui tempi perché siamo stati lunghi ieri sera. Ma volevo fare bella figura e abbiamo messo dentro tante cose. Soprattutto per la serata di sabato, spero di avere un vincitore ... ilfattoquotidiano

stanzaselvaggia : Pensate che bello, se ieri, Diletta, con spudoratezza avesse detto “Sì, sono bella e rifatta, che ve frega? Sarò li… - trash_italiano : Quando Barbara d'Urso condurrà il Festival di Sanremo, nel prima-festival ci sarà la macchina della verità dall'Alabama. #Sanremo2020 - MarioManca : «Al Festival di Sanremo si entra Papa e si esce Papeete». Tipo che con questa frase lo share ha sfiorato il 95%. #Sanremo2020 -