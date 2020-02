Coronavirus, primo italiano positivo ai test (Di giovedì 6 febbraio 2020) Federico Giuliani Si tratta di uno dei 56 connazionali rimpatriati da Wuhan, messo in quarantena nella città militare della Cecchignola. L'annuncio è arrivato dall'Istituto Superiore di Sanità: paziente positivo al nuovo Coronavirus Faceva parte del gruppo dei 56 italiani rientrati da Wuhan, aveva accusato sintomi sospetti e per questo erano in corso delle analisi sui tamponi. L'esito ha adesso rivelato che quella persona ha contratto il nuovo Coronavirus. L'annuncio è arrivato dall'Istituto Superiore di Sanità, che ha appena comunicato alla task-force del ministero della Salute il primo caso di italiano contagiato dal virus 2019-n-Cov. Il comunicato parla chiaro: si è rivelato “positivo del test di conferma su uno dei rimpatriati da Wuhan e messo in quarantena nella città militare della Cecchignola”. Il primo italiano contagiato dal nuovo Coronavirus Il paziente si trova ... ilgiornale

