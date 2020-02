Borsa Tokyo apre in rialzo dell'1,38%

Borsa di Tokyo avvia gli scambi in rialzo, sulla scia degli indici azionari degli Stati Uniti, con gli investitori che guardano con ottimismo agli sforzi dei governi per una soluzione alla crisi dell'epidemia del coronavirus cinese. Il Nikkei cresce dell'1,38% a quota 23.642,17, guadagnando 322 punti. Sul mercato valutario lo yen si indebolisce sul dollaro a 109,80, e a 120,80 sull'euro.(Di giovedì 6 febbraio 2020) Ladiavvia gli scambi in, sulla scia degli indici azionari degli Stati Uniti, con gli investitori che guardano con ottimismo agli sforzi dei governi per una soluzione alla crisi'epidemia del coronavirus cinese. Il Nikkei cresce'1,38% a quota 23.642,17, guadagnando 322 punti. Sul mercato valutario lo yen si indebolisce sul dollaro a 109,80, e a 120,80 sull'euro.(Di giovedì 6 febbraio 2020)

