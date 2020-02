Birds of Prey: «Ewan McGregor ci ha fatto sentire molto a disagio» (Di giovedì 6 febbraio 2020) Arriva dal 6 febbraio nelle sale cinematografiche Birds of Prey, il film con protagonista Margot Robbie e un cast di incredibili attrici. In questo contesto prettamente al femminile (nel cast anche Jurnee Smollett-Bell nei panni di Black Canary, e Ella Jay Basco nei panni della futura Bat Girl Cassandra Cain) si staglia Ewan McGregor, con la sua lasciva interpretazione di Roman Sionis, criminale incallito che gestisce uno dei più importanti night club di Gotham. È proprio all’interno di quel locale che si sviluppa una delle scene più inquietanti, un grido che si unisce al coro dei MeToo rimanendo quasi totalmente in silenzio, lasciando impietrito lo spettatore. vanityfair

