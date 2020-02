AstroLuca e il cacciatore antimateria: grazie a lui sarà attivo fino al 2028 (Di giovedì 6 febbraio 2020) Le uscite di AstroLuca hanno giovato anche al cacciatore di antimateria Ams-02 installato fuori dalla Stazione spaziale che è stato riparato da da Luca Parmitano durante quattro acrobatiche uscite. Lo dimostra la qualità dei primi dati raccolti dallo strumento dopo la riaccensione del 27 gennaio, al centro di un seminario organizzato dall’Università di Milano-Bicocca, in collaborazione con l’Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn), proprio in concomitanza con il rientro sulla Terra dell’astronauta dell’Agenzia spaziale europea (Esa). “Sembra che lo strumento stia lavorando al meglio”, spiega l’astrofisico Massimo Gervasi, responsabile del gruppo Ams dell’Universita’ Bicocca e ricercatore associato all’Infn. “Se non ci saranno altri deterioramenti, la prospettiva e’ di farlo funzionare fino a quando ... meteoweb.eu

