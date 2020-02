Ash of Gods: Redemption - recensione (Di giovedì 6 febbraio 2020) Con oltre 1700 persone a supportare il progetto, Ash of Gods: Redemption è un Kickstarter nato dalla passione di AurumDust, piccolo studio russo composto da appassionati di videogiochi costretti a lavorare prevalentemente a distanza, ma uniti da un grande sogno. Si tratta di un GDR tattico a turni, visivamente ispirato dai lavori di Ralph Bakshi e dello studio d'animazione sovietico Soyuzmultfilm, entrambi attivi tra gli anni '50 e la fine degli anni '70. A filmati e design vintage si accompagnano tecniche di animazione 3D moderne, come il motion capture, che hanno reso vivi e credibili le azioni delle unità schierate sul campo di battaglia, cogliendone anche i movimenti più impercettibili.Leggi altro... eurogamer

Eurogamer_it : L'ultima Mietitura arriva su console nella nostra recensione di Ash of Gods: Redemption. - swskoll : RT @GamesPaladinsIT: Ash of Gods: Redemption è disponibile per Console e PC in versione digitale e retail - Nerdream_it : E' arrivato #AshOfGods! Ecco tutto ciò che c'è da sapere sul titolo di Buka Entertainment e #Ravenscourt!… -