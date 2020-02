Alketa Vejsiu ieri e oggi, com’è cambiata la co-conduttrice di Sanremo 2020 (Di giovedì 6 febbraio 2020) Alketa Vejsiu è la presentatrice di origini albanesi scelta come co-conduttrice della terza serata della 70esima edizione del Festival di Sanremo. oggi siamo abituati a vederla bellissima e glamour sul palco ma fino a qualche anno fa aveva un aspetto decisamente differente, anche se non si è servita di nessun ritocchino: ecco le foto che mostrano la trasformazione. fanpage

IlContiAndrea : Non lo avrei mai detto, ma Alketa Vejsiu è spigliata, ha una ottima parlantina, è informata e soprattutto è BRAVA #Sanremo2020 #QuiSanremo - zazoomnews : Chi è Alketa Vejsiu: età foto vita privata e carriera della conduttrice - #Alketa #Vejsiu: #privata #carriera - graphicmarina : Stasera c'è Alketa Vejsiu ?????? Ogni cosa ci rimanda a lui ?? #Sanremo2020 -