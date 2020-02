Addio a Kirk Douglas, icona del cinema (Di giovedì 6 febbraio 2020) Lutto nel mondo dello spettacolo, è morto Kirk Douglas: il duro per eccellenza del cinema aveva 103 anni. Il mondo dello spettacolo e soprattutto gli amanti del cinema piangono la scomparsa di Kirk Douglas, morto all’età di 103 anni. Morto Kirk Douglas, il duro del cinema Kirk si è spento a 103 anni. Da tempo aveva problemi di salute. Nel 1996 un ictus avrebbe cambiato per sempre la sua vita. La notizia della morte è stata confermata da Michael Douglal, che ha scritto un messaggio condiviso sulla propria pagina Facebook. “E’ con grandissima tristezza che io ed i miei fratelli annunciamo che Kirk Douglas ci ha lasciati, all’età di 103 anni. Per il mondo era una leggenda, un attore dell’epoca d’oro del cinema che ha vissuto a lungo nei suoi anni d’argento, un attivista umanitario la cui dedizione alla giustizia ha indicato uno ... newsmondo

