Virus, 560 morti in Cina e quasi 3mila nuovi casi (Di giovedì 6 febbraio 2020) Pechino, 5 feb. (Adnkronos) – E’ salito a 560 il numero dei morti per il in Cina. Lo ha reso noto il governo di Pechino, che parla di quasi tremila nuovi casi (2987) nella provincia di Hubei, dove si sono registrate 70 nuove vittime. L'articolo Virus, 560 morti in Cina e quasi 3mila nuovi casi proviene da Ildenaro.it. ildenaro

