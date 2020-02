Ultime Notizie Roma del 05-02-2020 ore 11:10 (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione in studio Roberta Chiarelli il numero dei casi di coronavirus accertate in Cina ha raggiunto quota 24367 non è giornata segnata da un balzo ho dei contatti che nelle Ultime 24 ore hanno toccato 3187 persone i nuovi decessi sono 67 tutti nella provincia focolaio 492 il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia la provincia del del primo e principale focolaio è stata ricoverata in via precauzionale al policlinico di Verona un’addetta dell’albergo dove ha soggiornato una notte la copia cinese contagiata dal coronavirus è attualmente in prognosi riservata allo Spallanzani a chiamare i sanitari è stato il marito della donna languido il leader venezuelano che si oppone al regime di Maduro è stato a sorpresa tra gli ospiti della casaBianca Durante il discorso sullo stato dell’Unione pronunciato dal ... romadailynews

LegaSalvini : CORONAVIRUS, BALLERINO BLOCCATO IN CINA CONTRO IL GOVERNO: 'MI SENTO ABBANDONATO, HO PAURA' - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: balzo nuovi contagi in #Cina, ora oltre 24.300. Nelle ultime 24 ore 3.887 infezioni e 65 morti, in tu… - SkyTG24 : Coronavirus, si aggrava coppia di cinesi a Roma, 490 morti. DIRETTA -