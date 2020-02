Sanremo 2020, Junior Cally si esibisce senza maschera sul palco dell’Ariston (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Sanremo 2020, Junior Cally canta senza maschera sul palco dell’Ariston Dopo tutte le polemiche della vigilia sui testi delle sue canzoni, è arrivato il giorno dell’esibizione di Junior Cally a Sanremo 2020: il rapper romano ha cantato nella seconda serata del Festival e – un po’ a sorpresa – è salito sul palco dell’Ariston senza maschera. Mostrando il suo vero volto il cantante si è esibito con la sua “No grazie” davanti al pubblico della kermesse. Junior Cally, infatti, fin dall’inizio della sua giovane carriera ha mascherato la sua vera identità dietro una maschera antigas. Una scelta di marketing, per alimentare il mistero dietro alla sua figura, che però nel 2019 ha deciso di abbandonare. Sulla cover del suo secondo album in studio, “Ricercato”, Junior Cally ha infatti mostrato per la prima volta il suo vero volto. E ... tpi

