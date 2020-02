Sanità, Nappi: il Consiglio di Stato boccia De Luca per inadempienza (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto“Anche i giudici certificano il fallimento della Sanità di De Luca tanto da nominare al suo posto il Prefetto di Napoli che si occuperà del fabbisogno delle prestazioni specialistiche amburatoriali: l’inadempienza del governatore campano è firmata anche dal massimo organismo della giustizia amministrativa”. Così in una nota Severino Nappi, Il Nostro Posto, che prosegue “La tagliola dei tetti di spesa di questi ultimi 5 anni e le erogazioni a singhiozzo delle prestazioni hanno costretto i campani a rinunciare alle cure generando inevitabili drammatiche conseguenze. La verità è che la Sanità campana è in ginocchio e l’unico modo per riorganizzarla e rilanciarla passa per la defenestrazione di Vincenzo De Luca che col suo conclamato malgoverno ha chiaramente dimostrato di non aver a cuore la salute dei cittadini”. L'articolo Sanità, Nappi: il Consiglio di ... anteprima24

