Pace fatta tra Riccardo e Ida? Lui la spiazza con un gesto su Instagram (FOTO (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Ida e Riccardo sono la coppia più amata e discussa del trono over di Uomini e Donne. I due protagonisti avevano abbandonato la trasmissione alcune settimane fa a seguito della proposta di matrimonio di Guarnieri. Ad ogni modo, la Platano si è mostrata molto titubante all’inizio ma, poco per volta, ha deciso di fIdarsi di lui e di dare alla loro storia un’altra chance. In una delle ultime registrazioni del tono over del tal show, però, la dama è giunta in studio da sola e non ha fatto altro che piangere quando le hanno chiesto del suo compagno. Questo, dunque, ha fatto credere che i due fossero in crisi. Tuttavia, andando sul profilo del cavaliere, è apparso un contenuto molto interessante. Ida reticente sui social, Riccardo la spiazza Dopo aver lasciato intendere che i due stanno attraversando un momento molto difficile, Ida ha deciso di essere alquanto misteriosa sui social. La dama, ... kontrokultura

KontroKulturaa : Pace fatta tra Riccardo e Ida? Lui la spiazza con un gesto su Instagram (FOTO - - MarisaLevi1 : RT @gnntridente: #Pace fatta! #PapaFrancesco ha poi incontrato privatamente la 'signora dello schiaffo' e le ha rinnovato di persona le scu… - infoitinterno : Miccichè e la pace fatta con Salvini “Ci sono i presupposti per andare insieme” -