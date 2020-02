Nel caos dello spoglio in Iowa il vero vincitore è Trump (Di mercoledì 5 febbraio 2020) L'asinello è partito con il piede sbagliato. Lunedì scorso, in occasione del caucus dell'Iowa, il Partito Democratico americano è piombato in un disastro organizzativo senza precedenti. Dopo le operazioni di voto, la diffusione dei risultati si è interrotta per più di un giorno. Stando a quanto reso noto ieri dallo stesso apparato democratico, l'app con cui si sarebbero dovuti trasmettere i dati al comitato statale del partito avrebbe riscontrato un "problema di codifica", ritardando il processo e causando delle "incongruenze" tra le varie tipologie di risultati raccolti. Svariati presidenti di seggio, del resto, avevano affermato ieri di aver avuto problemi nello scaricare e nell'accedere all'applicazione. Qualcuno ha anche parlato di guasti alla linea telefonica e della conseguente impossibilità di contattare il comitato statale dell'asinello. Insomma, lo spoglio si è protratto per ... panorama

