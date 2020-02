Lilo & Stitch, il film live-action approderà su Disney+? (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il film live-action di Lilo & Stitch potrebbe approdare su Disney+, la piattaforma streaming che da noi debutterà il prossimo 24 marzo. Il chiacchierato film live-action di Lilo & Stitch potrebbe debuttare su Disney+ invece che sul grande schermo, e l'inizio delle riprese sarebbe programmato per questo autunno. È DisInsider a darla come notizia in esclusiva: il remake di Lilo & Stitch - ibrido tra live-action e CGI, per essere precisi - dovrebbe essere prodotto e distribuito dalla piattaforma streaming Disney+, similmente a quanto è accaduto per Lilli e Il Vagabondo con Tessa Thompson e Justin Theroux. La pellicola sarebbe stata etichettata come un originale Disney+, e dovrebbe ricevere un budget di 60 milioni di dollari. La storia, come vorrebbe la breve ... movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Lilo & Stitch, il film live-action approderà su Disney+? - afnewsinfo : Da afNews Pinterest: Fumetto e dintorni: Lilo & Stitch - il_bosone : #Disney continua a macinare #liveaction e #remake. Sarà per questo che siamo felici? Questa volta, Barbara ci segna… -