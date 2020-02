Levante e Diodato perché si sono lasciati: insieme a Sanremo (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Una storia d’amore importantissima, i due non erano ancora conosciuti al grande pubblico ma condividevano un amore folle. Poi, qualcosa è andato storto; la loro relazione si è incrinata e si sono lasciati. Ma ecco cosa è successo. Levante e Diodato, perché si sono lasciati Anche se l’amore era molto forte e sembrava essere un rapporto indistruttibile, Levante e Diodato si sono lasciati. Non sappiamo molto riguardo i motivi della rottura, ama abbiamo una dichiarazione che Levante stessa ha rilasciato a Grazia: “Sì, sono single, decisamente” rispondendo quindi perentoria. insieme a Sanremo Il caso ha voluto che fossero scelti entrambi per questa nuova edizione di Sanremo: infatti si troveranno ad essere avversari l’uno contro l’altro sul palco dell’Ariston. L'articolo Levante e Diodato perché si sono lasciati: insieme a ... velvetgossip

DouxBebe_ : Quest'anno abbiamo pure la ship Levante - Diodato i due ex in gara rimasti in rapporti a quanto pare bellissimi #Sanremo2020 - nmrpm3 : stavo riguardando l’esibizione di Diodato su YouTube e prima c’era la pubblicità di Levante ???? - affettoplacebo : In che senso la canzone di Diodato è dedicata a Levante scusate #sanremo2020 -