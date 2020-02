Lautaro Martinez al Barcellona, Abidal conferma l’interesse: “Non lo vedo impossibile” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Eric Abidal, direttore sportivo del Barcellona, ha parlato dell'interesse del suo club per l'attaccante dell’Inter Lautaro Martinez in vista della prossima sessione di mercato: "Nella sua posizione, ora lui è tra i cinque o sei migliori giocatori al mondo". Sul possibile ritorno di Neymar da Parigi afferma: "Non lo vedo impossibile". fanpage

