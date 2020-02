L'assist delle toghe a Casarini: la Mare Jonio torna in mare (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Mauro Indelicato Via libera della sezione civile del tribunale di Palermo al dissequestro della mare Jonio, la nave dell'Ong Mediteranea Saving Humans: "Adesso via i decreti sicurezza" Ben presto un’altra nave Ong potrà riprendere il largo: la mare Jonio, appartenente alla Mediterranea Saving Humans, è stata dissequestrata nelle scorse ore. A prendere tale decisione è stata la sezione civile del tribunale di Palermo che, come riportato dall’AdnKronos, ha integralmente accolto il ricorso della società armatrice della mare Jonio. La nave era sotto sequestro amministrativo dallo scorso mese di settembre, dopo aver fatto sbarcare a Lampedusa 31 migranti. Già diverse settimane fa i membri di Mediterranea avevano avviato una campagna, denominata “Adesso Basta. Basta una firma”, per chiedere proprio il dissequestro del proprio mezzo usato per le missioni nel tratto di mare in cui ... ilgiornale

