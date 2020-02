John Travolta protagonista di una serie tv Quibi con Kevin Hart, Die Hart (Di mercoledì 5 febbraio 2020) John Travolta su Quibi con Die Hart action comedy con Kevin Hart E alla fine su Quibi arriva pure John Travolta che si fa un action comedy con Kevin Hart. Insomma la piattaforma di video streaming dal breve formato da vedere sul proprio smartphone continua ad attirare talenti, da un lato per la capacità del proprio fondatore Jeffrey Katzenberg che arrivando da Dreamworks ha un’agendina bella ricca, dall’altra per il formato. Infatti con episodi da 10 minuti o meno, fare una stagione da 10 episodi vuole sostanzialmente dire fare un film da 100 minuti. Ecco così che Guillermo del Toro, Steven Spielberg, Antoine Fuqua, Peter Farrelly, Catherine Hardwicke e Reese Witherspoon solo per citarne alcuni e ora anche John Travolta si sono convinti ad abbracciare il progetto che al Super Bowl si è presentato con questo spot: John Travolta e Kevin Hart saranno i protagonisti su Quibi di ... dituttounpop

