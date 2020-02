Istanbul, aereo esce fuori pista e si spezza durante l’atterraggio (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Paura all’aeroporto di Istanbul, dove un aereo della Pegasus Airlines partito da Smirne è uscito fuori pista e si è spezzato in due durante la fase di atterraggio. aereo fuori pista a Istanbul Le informazioni sull’accaduto sono ancora frammentarie e non si conosce, al momento, il numero di eventuali vittime o feriti. Sulla pista sono immediatamente intervenuti i soccorritori, che hanno provveduto a evacuare i passeggeri attraverso la fusoliera. L’incidente si è verificato durante la fase di atterraggio all’aeroporto Sabiha Gokcen, il secondo maggior scalo della metropoli turca. notizie

