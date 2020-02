Grande Fratello Vip 2020, Antonella Elia: "Mi sposerei solo per adottare figli" (Di mercoledì 5 febbraio 2020) La diretta del Grande Fratello Vip 2020 di lunedì sera e il presunto tradimento del suo compagno hanno lasciato il segno su Antonella Elia, che è tornata di nuovo sull'argomento figli. Antonella Elia sorprende le telecamere del Grande Fratello Vip 2020 parlando di figli e della possibilità di sposarsi, ma solo per poter adottare dei bambini. Antonella Elia, dopo aver saputo che il suo compagno, Pietro Delle Piane, potrebbe averla tradita con la sua ex Fiore Argento, non si dà pace. La showgirl si è appartata con Serena Enardu e Pago per confidar loro il suo desiderio di diventare madre. Il matrimonio le permetterebbe "di prender bimbi in affido - dice - per cercare di dare amore a questi bimbi visto che non posso averne. Aiutare dei bambini in famiglie disagiate ... movieplayer

mattiafeltri : #Buongiorno n. 670 - 'Quarantatré occhi' ovvero poveri nostri ragazzi che, fra scuola e casa, crescono in un Grande… - stanzaselvaggia : Ho scritto che dovremmo rapire Barbara Alberti e impedirle di buttarsi via così, al Grande fratello vip. - GrandeFratello : Andrea Montovoli ha aperto il suo cuore a Grande Fratello... il suo racconto è dolcemente commovente. #GFVIP -