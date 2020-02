Giordana Angi a Sanremo 2020 (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Giordana Angi Dalla scuola di Amici, che nella diciottesima edizione la premiò con il secondo posto, al palco dell’Ariston. Giordana Angi approda al Festival di Sanremo 2020 in ‘quota talent’. Per la giovane cantante, in gara con il brano Come mia madre, un traguardo prestigioso. Giordana Angi: età e carriera Classe 1994, Giovanni Angi è nata a Vannes (in Francia) ed ha trascorso i primi anni della sua vita tra l’Italia e la sua nazione d’origine, finché non si è trasferita definitivamente ad Aprilia insieme alla famiglia. Sin dall’infanzia si è dedicata alla musica, prendendo lezioni di chitarra e di canto jazz ed imparando a suonare anche il pianoforte. Cantautrice a 14 anni, scrive le sue canzoni in italiano, inglese e francese Nel 2012 partecipa al Festival di Sanremo nella categoria Giovani con il brano Incognita poesia. Successivamente diventa ... davidemaggio

