Eugenio In Via Di Gioia a Sanremo 2020 con Tsunami e in tour a marzo

Gli Eugenio In Via Di Gioia sono ufficialmente in gara al Festival di Sanremo 2020, nella categoria delle Nuove Proposte. La band torinese ieri sera ha superato le ultime selezioni aggiudicandosi un posto sul palco del Teatro Ariston di Sanremo il prossimo febbraio. La canzone che gli Eugenio In Via Di Gioia presentano al Festival del 2020 è Tsunami, già disponibile in tutti i digital store. Il brano nasce da Eugenio Cesaro e Lorenzo Federici - autori del testo - e dalla musica di Emanuele Via, Paolo Di Gioia e Dario Faini. Gli Eugenio in Via Di Gioia a Sanremo 2020 A Sanremo 2020, gli Eugenio In Via Di Gioia si esibiscono nella prima serata del Festival. In sfida contro Tecla, perdono la gara e vengono eliminati. Il video dell'esibizione con Tsunami: https://youtu.be/lWh3qwWf7go Tsunami è prodotto da Dardust (Dario Faini) insieme ...

