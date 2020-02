Da McDonald’s arriva McCrunchy Bread con Nutella (Di mercoledì 5 febbraio 2020) McCrunchy Bread con NutellaMcCrunchy Bread con NutellaMcCrunchy Bread con NutellaFinora li avevamo riservati ai peccati di gola casalinghi, di quelli che bisognerebbe concedersi raramente ma che danno molta soddisfazione, ma ora pane caldo e Nutella ci aspettano anche fuori casa, da McDonald’s. McDonald’s Italia e Ferrero hanno appena lanciato McCrunchy Bread con Nutella: due fette croccanti scaldate al momento e farcite con l’iconica crema alla nocciola. Un nuovo cult, da assaggiare in anteprima il 5 febbraio per festeggiare il World Nutella Day, la giornata mondiale dedicata ai fan di Nutella. Nel 2016 Mc Donald’s aveva lanciato per un periodo il Mc Sweety, dall’aspetto molto simile all’hamburger, con lo stesso pane e impacchettato anche allo stesso modo. McCrunchy Bread però è diverso: nasce da un progetto con Ferrero, ed è fatto con un pane particolarmente ... vanityfair

