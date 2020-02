Coronavirus, la coppia cinese resta ricoverata in terapia intensiva: le condizioni sono stabili. Università Zhejiang: “Trovata possibile cura” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Dopo un “aggravamento” delle loro condizioni dovuto a un’insufficienza respiratoria, restano per ora invariate le condizioni della coppia cinese ricoverata ormai da una settimana allo Spallanzani di Roma. I due, marito e moglie, hanno superato la notte e sono ancora in terapia intensiva. Secondo quanto apprende l’Ansa, l’aggravamento potrebbe rientrare nel decorso del virus che prevede anche un momento di “crisi” in questo caso dovuto a difficoltà respiratorie. La prognosi resta riservata. sono invece negativi i primi esami di laboratorio eseguiti a Padova – e ora in via di conferma da parte dello Spallanzani di Roma – sull’addetta dell’albergo dove ha soggiornato una notte la coppia cinese ricoverata in via precauzionale al Policlinico di Verona. A chiamare i sanitari è stato il marito della donna, colpita da febbre mentre era a casa. La donna è ... ilfattoquotidiano

