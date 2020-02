Coronavirus, a Malpensa e Linate decisi controlli con i termometri su tutti i voli internazionali in arrivo (Di mercoledì 5 febbraio 2020) La decisione presa questa mattina, tre varchi a Malpensa e uno a Linate. Per adesso usati i termometri "a pistola" in attesa degli scanner termici repubblica

