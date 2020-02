Confindustria, il pranzo dell'unità mancata tra Bonomi e Mattioli (Di mercoledì 5 febbraio 2020) La scena è questa. Martedì, 12.30 circa, un rinomato ristorante alle porte di Milano. Seduti a un tavolo ci sono Carlo Bonomi e Licia Mattioli. Mancano poco più di 24 ore alla presentazione delle firme per candidarsi alla presidenza di Confindustria. Gli altri competitor sono in difficoltà con la raccolta dei consensi, di fatto fuori. Eccolo il convitato di pietra: rinunciare alla corsa a due. Per il presidente di Assolombarda, favorito, significherebbe arrivare al Consiglio decisivo di fine marzo da vincitore che aspetta solo la ratifica. Il pranzo finisce. La convergenza non c’è. Sarà una corsa a due. Il primo atto politico della partita per la poltrona più importante di viale dell’Astronomia è questo, l’incontro sul nastro di partenza che prova a dare un accento marcato e definitivo, il tentativo di ... huffingtonpost

